Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki üç araçta arama yapan ekipler, kaçak 9 bin 900 paket sigara ile 1 ton 100 kilogram tütün ele geçirdi. Bunun üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemi tamamlanan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı

        Benzer Haberler

        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Yanlış gönderilen cenaze, 4 saat sonra bulundu
        Yanlış gönderilen cenaze, 4 saat sonra bulundu
        Adana'da özel hastanede vefat eden kişilerin cenazesi karıştı
        Adana'da özel hastanede vefat eden kişilerin cenazesi karıştı
        Adana'da FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası
        Adana'da FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası
        Sulama kanalına uçan cipteki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
        Sulama kanalına uçan cipteki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
        Adana'da öğrenciler atık malzemelerden tasarladıkları ürünleri sergiledi
        Adana'da öğrenciler atık malzemelerden tasarladıkları ürünleri sergiledi