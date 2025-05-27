Adana'da iki evden yaklaşık 1,5 milyon liralık altın çalan zanlı tutuklandı

Öte yandan zanlıların, mağdurlardan G.N.A'nın ikametinin bulunduğu binaya girmesi ve bir süre sonra buradan ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Diğer şüpheli D.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, iki evden yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın çalan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Sarıçam ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde G.N.A'ya ait evden, 2 Nisan'da 13 cumhuriyet, 2 yarım, 1 çeyrek altın ile 2 altın yüzük ve 1 kolye çalındı.

Adana'da iki evden yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın çalan şüpheli tutuklandı.

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