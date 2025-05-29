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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:35
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kanlı, mesajında, İstanbul'un fethinin sadece yeni bir çağı başlatan askeri zafer olmadığını, evrensel mesaj ile stratejik kavrayış ve sıçrayışı da beraberinde getirdiğini belirtti.

        Türk milletinin yeni fetihlere yelken açtığını kaydeden Kanlı, "1453'te gerçekleşen, dünya tarihine yön veren, azim, iman, inanç, cesaret ve stratejinin zaferi olan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü coşkuyla ve gururla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

        Kanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türk ve Türkiye Yüzyılı, milli dirilişle birlikte Türkiye'nin ayağa kalkması, evrensel güce ulaşılması anlamını taşırken aynı zamanda mazlum ve mağdur coğrafyalarda akan kan ve gözyaşını dindirecek çağın da adı olacaktır. Karadan gemiler yürüten aziz ecdadın torunları olarak varamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Fıtrat değişmedi, bu kan yine o kandır."

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