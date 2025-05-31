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        Adana "gastronomi şehri" ünvanıyla turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor

        EREN BOZKURT - Zengin mutfak kültürünü düzenlediği Uluslararası Lezzet Festivali ile tanıtmaya çalışan Adana, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomisiyle yer alabilmeyi bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:16
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        Adana "gastronomi şehri" ünvanıyla turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor
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        EREN BOZKURT - Zengin mutfak kültürünü düzenlediği Uluslararası Lezzet Festivali ile tanıtmaya çalışan Adana, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomisiyle yer alabilmeyi bekliyor.

        UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı için adaylığı kabul edilen Adana'da işletmeler, değerlendirmenin olumlu sonuçlanmasını umut ediyor.

        Adana, tescilli kebabından mumbarına, şırdanından içli köftesine ve taş kadayıfına kadar çok sayıda lezzetiyle "gastronomi şehri" ünvanıyla daha geniş kitlelere ulaşarak turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

        - "Adana'nın turizmdeki stratejik hareket noktası mutfağı"

        Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, Adana'nın 500'ü aşkın lezzetiyle Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvurularında oldukça donanımlı dosyalar oluşturduklarını belirten Vali Köşger, "Türkiye aşaması geçildi. Paris'teki aşama da geçildi. Şimdi eylülde Semerkant'ta bir toplantı var. Nihai karar orada verilecek. Türkiye'de belki de gastronomi denince akla gelen şehirlerin başında gelen Adana'nın çoktan bu ünvanı kazanmış olması lazım. Bu sefer ünvanı alacağız, ona yönelik hazırlıkları da yürütüyoruz." diye konuştu.

        Köşger, Adana'nın gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla kentteki sayısız lezzetin tanınırlığının daha da artacağını kaydetti.

        Bunun Adana'ya çok önemli katkı sağlayacağına işaret eden Köşger, şöyle konuştu:

        "İnsanlar birkaç amaçla turizme gidiyorlar. Bunlardan birisi yeni lezzetler tatmak. Lezzetleri yerinde tatmak için lezzet tutkunlarının yaptığı seyahatler var. Adana'yı iyi tanıtırsak dünyadaki en önemli lezzet duraklarından birisi olacak. Adana'nın turizmdeki stratejik hareket noktası mutfağı. Adana için turizmde temel eksen lezzetle yürütülmesi lazım. Bizim lezzet tutkunlarını burada mutlu edecek materyaller var. Hem tarihi hem coğrafi hem de denizimiz var. Dolayısıyla her zevke hitap eden materyaller var."

        - "Turizm ve gastronomi birleştiği zaman çok özel konular çıkacağını tahmin ediyoruz"

        Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğince (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş da kadim bir mutfak kültürüne sahip olan Adana'da çok eski yemekler ve coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığını anlattı.

        "Gastronomi şehri" ünvanıyla işletmeleri yıldızlandıracaklarını vurgulayan Serttaş, "Fazlasıyla bu ünvanı hak ediyoruz. Bunun hakkını vereceğimizi düşünüyorum. Kente ekonomik ve turizm boyutunda faydası olacak. Zaten Adana, çok önemli bir turizm destinasyonunun içinde yer alıyor. Turizm ve gastronomi birleştiği zaman çok özel konular çıkacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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