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        Vefat eden kocasının yerine muhtar seçildi

        Adana'da Kozan ilçesinde Zeynep Yılmaz, yapılan seçimle vefat eden eşinin yerine mahallenin yeni muhtarı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:02 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:02
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        Vefat eden kocasının yerine muhtar seçildi
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        Adana'da Kozan ilçesinde Zeynep Yılmaz, yapılan seçimle vefat eden eşinin yerine mahallenin yeni muhtarı oldu.

        Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle ve köy muhtarlıkları ile ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandık başına gidildi.

        İlçedeki Kemer Mahallesi'nde muhtar Veysel Yılmaz'ın bir süre önce hayatını kaybetmesi nedeniyle seçim yapıldı.

        Üç adayın yarıştığı seçimde kullanılan 100 oydan 4'ü geçersiz sayıldı.

        Seçimde adaylardan eski muhtarın eşi Zeynep Yılmaz 37 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylardan Seyfullah Yavuz 34 oy, Hümmet Karakurt ise 25 oy aldı.

        Zeynep Yılmaz, mahallelerine çocuklar için park yaptırmayı planladığını belirterek, "Mahallemizde çözülmesi gereken birçok sorun var. Bunların üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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