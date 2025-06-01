Vefat eden kocasının yerine muhtar seçildi

Adana'da Kozan ilçesinde Zeynep Yılmaz, yapılan seçimle vefat eden eşinin yerine mahallenin yeni muhtarı oldu.

Bazı illerde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle ve köy muhtarlıkları ile ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için sandık başına gidildi.

İlçedeki Kemer Mahallesi'nde muhtar Veysel Yılmaz'ın bir süre önce hayatını kaybetmesi nedeniyle seçim yapıldı.

Üç adayın yarıştığı seçimde kullanılan 100 oydan 4'ü geçersiz sayıldı.

Seçimde adaylardan eski muhtarın eşi Zeynep Yılmaz 37 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylardan Seyfullah Yavuz 34 oy, Hümmet Karakurt ise 25 oy aldı.

Zeynep Yılmaz, mahallelerine çocuklar için park yaptırmayı planladığını belirterek, "Mahallemizde çözülmesi gereken birçok sorun var. Bunların üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım." dedi.