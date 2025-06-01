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        Adana'da özel halk otobüsü sürücüsüne saldıran 2 kardeş tutuklandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, güzergah anlaşmazlığı nedeniyle saldırdıkları özel halk otobüsü şoförünü yaralayan 2 kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:41 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:41
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        Adana'da özel halk otobüsü sürücüsüne saldıran 2 kardeş tutuklandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, güzergah anlaşmazlığı nedeniyle saldırdıkları özel halk otobüsü şoförünü yaralayan 2 kardeş tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, dün akşam, Buruk hattındaki yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında güzergaha dahil edilen özel halk otobüslerinin sürücüleri ile minibüs şoförleri arasında gerginlik yaşandı.

        Dolmuş şoförü Gıyasettin S. (26) ve kardeşi Veysel S. (25), akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsü şoförü Oğuz Özdemir'i (26) taş, sopa ve tabancayla saldırarak yaraladı.

        Otobüse binerek kaçmaya çalışan Özdemir'e, şüphelilerden biri tabancayla ateş etti.

        Bacağından yaralanan Özdemir hastaneye kaldırıldı.

        Saldırı sonrası kaçan 2 kardeş, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Başka bir olayda ise şüpheliler, bir halk otobüsünün önünü kesip kaldırım taşıyla camlarını kırdı.

        Olay iş yerindeki güvenlik ve araç içi kameraları tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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