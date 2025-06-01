Adana'da özel halk otobüsü sürücüsüne saldıran 2 kardeş tutuklandı

Olay iş yerindeki güvenlik ve araç içi kameraları tarafından kaydedildi.

Başka bir olayda ise şüpheliler, bir halk otobüsünün önünü kesip kaldırım taşıyla camlarını kırdı.

Otobüse binerek kaçmaya çalışan Özdemir'e, şüphelilerden biri tabancayla ateş etti.

Dolmuş şoförü Gıyasettin S. (26) ve kardeşi Veysel S. (25), akaryakıt istasyonunda yakıt alan özel halk otobüsü şoförü Oğuz Özdemir'i (26) taş, sopa ve tabancayla saldırarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam, Buruk hattındaki yeni toplu taşıma düzenlemesi kapsamında güzergaha dahil edilen özel halk otobüslerinin sürücüleri ile minibüs şoförleri arasında gerginlik yaşandı.

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