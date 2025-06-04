Adana'da "Akdeniz Gebelik ve Pelvik Taban Sempozyumu" düzenlendi

Adana'nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şırnak, Ankara, İstanbul ve Bakü'den 183 kişinin katıldığı sempozyumda çeşitli kurslar da gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Amfisi’nde Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda, kadın pelvik taban hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik kurslar gerçekleştirildi.

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