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        Adana'da kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık ve firari babasının yargılanması sürdü

        Adana'da kavga ettiği kuzenlerinden birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini yaraladığı iddia edilen sanık ile cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen firari babasının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:13
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        Adana'da kuzenini öldürdüğü iddia edilen sanık ve firari babasının yargılanması sürdü
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        Adana'da kavga ettiği kuzenlerinden birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini yaraladığı iddia edilen sanık ile cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen firari babasının yargılanmasına devam edildi.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdülsamet Ç. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık, savunmasında, 22 Ekim 2023'te babasıyla, Havutlu Mahallesi'ndeki bir dairenin devriyle ilgili kuzenleri Erkan ve Serkan Gelen ile buluştuklarını söyledi.

        Kuzenleriyle arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne süren Abdülsamet Ç, "Olay yerine pompalı tüfek ya da silahla gitmedik. Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim ve kuzenlerime ateş etmedim. Babamın 'bunlara sık' şeklinde talimatı olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Abdülsamet Ç'nin tutukluluk halinin devamına, firari sanık Mustafa Ç. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te çıkan kavgada kuzenleri Abdülsamet Ç. tarafından pompalı tüfekle vuruldukları öne sürülen Erkan ve Serkan Gelen yaralanmış, hastaneye kaldırılan iki kardeşten Erkan Gelen kurtarılamamıştı.

        Polis ekiplerince yakalanan zanlı Abdülsamet Ç. tutuklanmış, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Mustafa Ç. hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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