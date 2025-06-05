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        Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:58
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        Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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        Adana'da 10 bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreste 10 bin 120 litre kaçak etil alkol bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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