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        Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:44
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        Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, resmi kurum müdürleri ve katılımcılarla bayramlaştı.

        Köşger, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Adanalıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Kentte bayramların coşkuyla kutlandığını belirten Köşger, şunları kaydetti:

        "Sağlıkla, huzurla, esenlikle, bu bayrağın altında, bu ülkede, egemen, hür ve müreffeh bir şekilde hemşehrilerimize, Türk milletine nice bayramlar diliyorum. Seyahatlerde trafik kurallarına riayet etsinler. Hız kurallarına dikkat edip, kemerlerini taksınlar. Geç kalınsın ama acı haber gitmesin. Hiçbir vatandaşımızın burnu kanamasın isteriz. Biz de güvenlik güçleri başta olmak üzere tüm birimlerimizle bayramda gerekli tedbirleri almış durumdayız. Olması gereken her noktada bütün kamu görevlileri işinin başında."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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