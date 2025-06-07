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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Adana'da ziyaretlerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana'da şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 17:44 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:52
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Adana'da ziyaretlerde bulundu
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana'da şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

        Sağlam, 2018'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın merkez Çukurova ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

        Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Sağlam, şehit ailesi ve yakınlarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        Sağlam, daha sonra Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığının Doğankent Mahallesi'ndeki kontrol noktasında görev yapan ekiplerle bayramlaştı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşlik ettiği Sağlam, Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezinde bir araya geldiği ekiplerin de bayramını kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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