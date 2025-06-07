İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşlik ettiği Sağlam, Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezinde bir araya geldiği ekiplerin de bayramını kutladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Sağlam, şehit ailesi ve yakınlarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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