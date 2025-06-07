Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

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