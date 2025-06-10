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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 45 zanlı yakalandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 45 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:42
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 45 zanlı yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 45 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki park, bahçe, metruk bina ve köprü altlarında denetim yaptı.

        Çalışmada 146,95 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ile 124 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Ekipler, 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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