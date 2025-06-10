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        Kozan'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:06
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        Kozan'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-10 Haziran tarihlerinde 72 noktada 330 personelin katılımıyla denetim yaptı.

        Denetimlerde, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 40 fişek, 17,3 gram uyuşturucu ele geçirildi, 57 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Trafik kurallarına aykırı davranan 6 araç sürücüsüne ceza kesilen uygulamada, 20 araç ve 5 motosiklet trafikten men edildi.

        Denetimde ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.

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