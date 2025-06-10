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        Adana'da döner ustası, iş yerinde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı

        Adana'da döner ustası, iş yerinde çalıştığı sırada metal tavanı delen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:07
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        Adana'da döner ustası, iş yerinde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı
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        Adana'da döner ustası, iş yerinde çalıştığı sırada metal tavanı delen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki dönercide usta olarak çalışan Ramazan Malgir'in başına 7 Haziran'da öğle saatlerinde yorgun mermi isabet etti.

        Yere yığılan Malgir için çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Malgir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İş yerinin metal tavanını delerek Malgir'in başına isabet eden mermi, ameliyatla alındı.

        Malgir, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

        Polis ekipleri, tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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