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        Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:17
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        Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çalıştığı kebapçıya gelen oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud (44), iş yerine gelen oğlu Ali B'nin (24) bıçaklı saldırısına uğradı.

        Annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan Ali B, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüpheli Ali B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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