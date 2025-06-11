Adana'da kaçak cep telefonları ve güneş gözlükleri ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 2 bin 100 cep telefonu ile 12 bin güneş gözlüğü ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da gümrük kaçağı 2 bin 100 cep telefonu ile 12 bin güneş gözlüğü ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste gümrük kaçağı 2 bin 100 cep telefonu ile 12 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.
Ekipler, kaçakçılıkla ilgili iş yerindeki şüpheliyi gözaltına aldı.
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