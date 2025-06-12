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        Saimbeyli'de sinema etkinliği düzenlendi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:32
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        Saimbeyli'de sinema etkinliği düzenlendi
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü halı sahasında kurulan alanda vatandaşlar "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmini izledi.

        Etkinliğe Kaymakam Emre Açar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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