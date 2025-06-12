Saimbeyli'de sinema etkinliği düzenlendi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sinema etkinliği düzenlendi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sinema etkinliği düzenlendi.
Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü halı sahasında kurulan alanda vatandaşlar "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmini izledi.
Etkinliğe Kaymakam Emre Açar da katıldı.
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