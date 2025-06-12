Saimbeyli'de sinema etkinliği düzenlendi

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü halı sahasında kurulan alanda vatandaşlar "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmini izledi.

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