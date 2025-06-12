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        Adana'da annesini bıçakla öldüren şüphelinin olay yerine gelişi kamerada

        Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçakla öldüren zanlının olay yerine gelişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:16
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        Adana'da annesini bıçakla öldüren şüphelinin olay yerine gelişi kamerada
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        Adana'da annesini çalıştığı kebapçıda bıçakla öldüren zanlının olay yerine gelişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Seyhan ilçesindeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud'un (44) dün iş yerinde oğlu Ali B. (24) tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

        Kebapçının yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre şüpheli Ali B, elektrikli bisikletiyle olay yerine geliyor.

        Yaklaşık 8 dakika iş yerinde kalan Ali B, daha sonra hızla buradan çıkıp uzaklaşıyor.

        Gözaltındaki Ali B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki bir kebapçıda çalışan Suriye uyruklu Zukaa Mahmoud, iş yerine gelen oğlu Ali B'nin bıçaklı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı, saklandığı Sümer Mahallesi'ndeki ikamette polislerce yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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