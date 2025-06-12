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        Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:49
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        Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı.

        Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde, E.Ü'ye ait müstakil evde tadilat ve boya yapan Ahmet Sağlam, kullandığı fırçanın elektrik teline çarpması sonucu akıma kapıldı.

        Evde çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin merdiveniyle evden çıkarılan Sağlam, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlam, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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