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        Adana'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 18:39 Güncelleme: 12.06.2025 - 18:39
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        Adana'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

        Çukurköprü Mahallesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 KU 244 plakalı tıra, Gül Nihal Ayaz (37) idaresindeki 01 RN 620 plakalı otomobil arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ayaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri yaralanan Ela E'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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