Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeler Seyhan, Sarıçam ve Çukurova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler düzenledikleri operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yaptı.
Çalışmalarda 5 bin 500 uyuşturucu hap, 164,31 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ve 0,40 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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