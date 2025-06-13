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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:46
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeler Seyhan, Sarıçam ve Çukurova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler düzenledikleri operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yaptı.

        Çalışmalarda 5 bin 500 uyuşturucu hap, 164,31 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ve 0,40 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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