Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Çalışmalarda 5 bin 500 uyuşturucu hap, 164,31 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ve 0,40 gram kokain ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler düzenledikleri operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yaptı.

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