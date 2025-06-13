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        Adana'da "Türk Eximbank Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Adana'da, ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve risk yönetimini güçlendirmek amacıyla Türk Eximbank tarafından sağlanan destekler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:51
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        Adana'da "Türk Eximbank Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Adana'da, ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve risk yönetimini güçlendirmek amacıyla Türk Eximbank tarafından sağlanan destekler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Adana Sanayi Odası (ADASO) ile Türk Eximbank işbirliğinde düzenlenen toplantı, ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, toplantının açılışında, ihracatın Türkiye ekonomisinin en önemli çıkış kapısı olduğunu söyledi.

        İhracatın sürdürülebilirliği için finansmanın kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Uçurum, "Türk Eximbank, bu alanda sanayicimizin en güçlü destekçilerinden biridir. Geçtiğimiz zorlu dönemlerde hep yanımızda oldular, teşekkür ediyoruz. Ancak ihracatımızı daha yukarı taşımak için Eximbank'ın sermayesinin artırılmasını bekliyoruz. Kaynakların genişletilmesiyle birlikte, desteğe ihtiyaç duyan her ihracatçımıza ulaşılabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Açılış konuşmasının ardından sunum yapan Türk Eximbank Adana Şube Müdürü Ali Can, katılımcılara destekler hakkında bilgiler verdi.

        Can, 2024 yılı itibarıyla Türk Eximbank'ın ihracatçılara toplamda 48,7 milyar dolarlık destek sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu rakamın 20 milyar dolarlık kısmı sadece mayıs ayı itibarıyla gerçekleşti. Adana özelindeki verilere baktığımızda 2025 yılı mayıs ayına kadar Adana'dan gerçekleştirilen 1,2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 681 milyon dolarlık kısmına Eximbank olarak destek sağlandı. Bu da Adana ihracatının yüzde 55'ine denk tekabül ediyor."

        Can, Adana'da tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin yanı sıra kimyevi maddeler, bakliyat ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçılara aktif olarak destek sağlandığını sözlerine ekledi.

        Sanayicilere Türk Eximbank'ın sunduğu kredi ve sigorta imkanları hakkında bilgiler verilen toplantı, soru ve cevap oturumuyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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