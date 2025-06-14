Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine çağırdıkları satıcıları farklı yöntemlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine çağırdıkları satıcıları farklı yöntemlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine koyulan ürünleri alacaklarını söyleyerek evlerine çağırdıkları 13 satıcıyı dolandırdıkları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis, "tantanacılık" olarak bilinen yöntemin yanı sıra siparişi veren kadınların satıcılar tarafından istismar edildiğini öne sürerek müştekileri tehdit ettiği veya ürünü alarak parasını banka hesabına atacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen "Cono aşireti" olarak bilinen gruba yönelik operasyon düzenledi.

        Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, Çağla D, Emirhan D, Cezmik D, Soner D, Hazel O, Hazal Y. ve Nizar O. evlerinde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emirhan D, Çağla D, Cezmik D. ve Hazel O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Gece çalışması 7,5 saati aşabilir mi?
        Gece çalışması 7,5 saati aşabilir mi?
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi

        Benzer Haberler

        Adana'da 2 kişiyi darbeden zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adana'da 2 kişiyi darbeden zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
        CHP'nin Ceyhan'da başkan vekili adayı, Yıldız oldu
        CHP'nin Ceyhan'da başkan vekili adayı, Yıldız oldu
        Adana Valisi Köşger'den Babalar Günü mesajı
        Adana Valisi Köşger'den Babalar Günü mesajı
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana İl Jandarma Komutanı Sel'den Vali Köşger'e ziyaret
        Adana İl Jandarma Komutanı Sel'den Vali Köşger'e ziyaret
        Çukurova Üniversitesi'nde "Dünyaları Yiyoruz" etkinliği düzenlendi
        Çukurova Üniversitesi'nde "Dünyaları Yiyoruz" etkinliği düzenlendi