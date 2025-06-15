Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı yaşandı

Osmaniye'de 33 okul ve 455 salonda 7 bin 927 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

Hatay'da da 83 okulda, 22 bin 524 öğrenci LGS heyecanı yaşadı.

Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.