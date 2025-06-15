Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı yaşandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

        Adana'da LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi.

        Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

        Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı.

        Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

        - Mersin

        Mersin'de de okullarda LGS heyecanı yaşandı.

        Toroslar ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu’nda öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi.

        Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

        - Hatay

        Hatay'da da 83 okulda, 22 bin 524 öğrenci LGS heyecanı yaşadı.

        Antakya ilçesindeki TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi.

        Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 33 okul ve 455 salonda 7 bin 927 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

        Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

        Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı

        Benzer Haberler

        Hatay'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Hatay'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu
        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil, ayakkabı mağazasına daldı; kaza kamerada
        Adana'da otomobil, ayakkabı mağazasına daldı; kaza kamerada
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osman...
        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin, Hatay ve Osman...