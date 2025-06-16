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        Adana'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

        Adana'nın Feke ilçesinde kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:54
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        Adana'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Paşalı Mahallesi'ndeki kıraathanede, aralarında husumet olduğu iddia edilen M.T. (55) ile Bayram Acar (62) arasında tartışma çıktı.

        M.T, tartışmanın büyümesi üzerine Acar'ı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Acar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısı M.T'yi yakaladı.

        Gözaltındaki zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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