Adana'da kıraathanede tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

İlk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Paşalı Mahallesi'ndeki kıraathanede, aralarında husumet olduğu iddia edilen M.T. (55) ile Bayram Acar (62) arasında tartışma çıktı.

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