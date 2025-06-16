Adana'da rüzgarın uçurduğu çatı elektrik direğine asılı kaldı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan trafonun çatısı elektrik direğinde asılı kaldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan trafonun çatısı elektrik direğinde asılı kaldı.
Buruk Mahallesi'nde bir trafonun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Yaklaşık 50 metre uzağa savrulan çatı bir elektrik direğine asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çatıyı bulunduğu yerden indirdi.
Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
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