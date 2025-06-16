Kozan'da lise öğrencilerinden eTwinning Projesi

Projede kapsamında öğrenciler, insan hakları, vatandaşlık bilinci ve çok kültürlülük konularında çeşitli etkinliklere katılarak farkındalık kazandı.

Portekiz ile birlikte proje kuruculuğunu üstlenen okul, Türkiye, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Sırbistan'dan 13 öğretmen ve 104 öğrencinin yer aldığı projede aktif rol aldı.

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