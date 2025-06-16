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        Kozan'da lise öğrencilerinden eTwinning Projesi

        Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında "İnsan Hakları İçin Küresel Vatandaşlar" isimli çalışma gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:19
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        Kozan'da lise öğrencilerinden eTwinning Projesi
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        Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında "İnsan Hakları İçin Küresel Vatandaşlar" isimli çalışma gerçekleştirdi.

        Portekiz ile birlikte proje kuruculuğunu üstlenen okul, Türkiye, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Sırbistan'dan 13 öğretmen ve 104 öğrencinin yer aldığı projede aktif rol aldı.

        Projede kapsamında öğrenciler, insan hakları, vatandaşlık bilinci ve çok kültürlülük konularında çeşitli etkinliklere katılarak farkındalık kazandı.

        Çeşitli atölyeler, tartışma oturumları, dijital materyal üretimi ve sanal toplantıların gerçekleştirildiği proje kapsamında öğrencilerin, insan hakları konusunda bilinçlenmesi sağlandı.

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