Adana'da kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Adana'nın Kozan ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı.
Adana'nın Kozan ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı.
Varsaklar Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi duyan çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu kurtardı.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi annesinin yanına bırakıldı.
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