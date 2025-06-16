ASEM sporcuları voleybol şampiyonasında mücadele edecek

Takımlarının 2024-2025 sezonundaki bölgesel ve grup müsabakalarında gösterdiği performansla finale kaldığını vurgulan Yolcu, "Hedefimiz şampiyonluk. Gelecekte daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ASEM Kulübü Başkanı Muhsin Yolcu, Adana'yı aynı anda hem kız hem de erkek takımlarıyla şampiyonada temsil edecek olmanın gurunu yaşadıklarını belirtti.

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