Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çandırlar Mahallesi Bekirhacılı Daşlıgedik mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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