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        Yumurtalık'ta zabıta ekipleri denetim yaptı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:54
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        Yumurtalık'ta zabıta ekipleri denetim yaptı
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada fırınlar, zincir marketler ve pazar esnafı denetlendi.

        Ekipler, fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü yaptı, zincir marketlerde fahiş fiyatı, pazar esnafında ise fiyat etiketlerini inceledi.

        Denetimlerde iş yerlerinde dikkat edilmesi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, halk sağlığı için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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