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        Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Adana'nın Çukurova ilçesinde tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 21:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 21:32
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        Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Çukurova ilçesinde tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Bozcalar Mahallesi Yaramış mevkisindeki tarlada çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de bölgede ekiplerden bilgi aldı.

        Bu arada yangın sırasında bölgeden kaçan 2 şüpheliyi fark eden ekipler, jandarma ile bu kişileri kovalamaca sonucu yakaladı.

        Jandarmanın gözaltına aldığı D.A. ile F.Ç'nin ifadelerinde, yemek yapmak için yaktıkları ateşin rüzgar sonucu yayıldığını ve kontrol edemediklerini söyledikleri öğrenildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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