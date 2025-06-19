Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri ve arazözler bölgeye yönlendirildi.

Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.