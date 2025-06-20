Adana'da FETÖ'nün "hijyen evleri"ne eleman kazandırdığı öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerine eleman kazandırdığı iddia edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.İ. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettiğini, haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ailelerin çocuklarının örgüte kazandırılması için çalıştığını ve "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini belirtti.

Sanığın, FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerini faaliyete geçirdiğini ve bu yönde farklı illerde söz konusu evlerin yapılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden savcı, kod adı kullanan ve cep telefonunda örgüt elebaşına ait video ve görseller tespit edilen M.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.