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        Adana'da FETÖ'nün "hijyen evleri"ne eleman kazandırdığı öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerine eleman kazandırdığı iddia edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:00
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        Adana'da FETÖ'nün "hijyen evleri"ne eleman kazandırdığı öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerine eleman kazandırdığı iddia edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.İ. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettiğini, haklarında FETÖ üyeliğinden işlem yapılan ailelerin çocuklarının örgüte kazandırılması için çalıştığını ve "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini belirtti.

        Sanığın, FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminin ardından oluşturduğu "hijyen evleri" adı altındaki yeni hücre evlerini faaliyete geçirdiğini ve bu yönde farklı illerde söz konusu evlerin yapılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden savcı, kod adı kullanan ve cep telefonunda örgüt elebaşına ait video ve görseller tespit edilen M.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.İ, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'nün hijyen evlerinde kalmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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