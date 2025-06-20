Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi
Adana'da jandarma ekipleri 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi, bir zanlı gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekipleri 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi, bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen bir depoya baskın düzenledi.
Depo ve bir araçta yapılan aramada, 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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