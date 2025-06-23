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        Adana'da 3 kilo 100 gram esrar ele geçirilen tırın şoförüne 9 yıl 2 ay hapis cezası

        Adana'da 3 kilo 100 gram esrar geçirilen tırın sürücüsü, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:53
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        Adana'da 3 kilo 100 gram esrar ele geçirilen tırın şoförüne 9 yıl 2 ay hapis cezası
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        Adana'da 3 kilo 100 gram esrar geçirilen tırın sürücüsü, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık A.B. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 10 Haziran 2024'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda durdurulan A.B'nin kullandığı tırdaki dolapta 3 kilo 100 gram esrar bulunduğunu belirtti.

        Uyuşturucu miktarının kişisel kullanım sınırının üzerinde olduğunu ifade eden savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık ise savunmasında pişman olduğunu söyledi.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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