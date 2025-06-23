Adana'da trafik kazasında yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti

Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde 21 Haziran'da yolun karşısına geçmek isterken sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin art arda çarpması sonucu yaralanan Ahmet Çam, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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