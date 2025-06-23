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        Adana'da trafik kazasında yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:08
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        Adana'da trafik kazasında yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti
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        Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde 21 Haziran'da yolun karşısına geçmek isterken sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin art arda çarpması sonucu yaralanan Ahmet Çam, Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çam'ın cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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