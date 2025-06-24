Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 7 firari şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Haziran'da 43 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde de 133 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 32 aracı trafikten men etti.
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