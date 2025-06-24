Adana'da 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Üst aramasında 6,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen ve isminin Fahri E. olduğunu öne süren şüpheli, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasoku Mahallesi'nde yaptıkları denetimde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

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