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        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığa 5 ay hapis

        Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş açan sanığa "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:41
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        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına tüfekle ateş eden sanığa 5 ay hapis
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        Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş açan sanığa "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, binaya 20 Nisan 2023'te ateş eden başka suçtan tutuklu sanık Erdem Kaya ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu parti tabelası ve camların kırılmasına neden olan sanığın "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık Erdem Kaya, psikolojik sorunlarının bulunduğunu öne sürerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Hakim, kovuşturma aşamasında meydana gelen zararı tazmin eden sanık Erdem Kaya'yı "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 5 ay hapse çarptırdı. Sanık, "silahla tehdit" suçundan ise beraat etti.

        AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına 20 Nisan 2023'te pompalı tüfekle ateş eden Erdem Kaya tutuklanmış, sanık hakkında "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "silahla tehdit" suçundan da 5 yıl olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık, ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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