Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi arasında protokol imzalandı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Adana Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele alanında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Adana Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele alanında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni projelere kurumsal zemin kazandırmak amacıyla müdürlükte protokol imza töreni düzenlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle değil, eğitim ve farkındalıkla da yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da imzalanan protokolün kurumlar arası işbirliğinin ötesinde, toplumsal mücadele ruhunu temsil ettiğini kaydetti.
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