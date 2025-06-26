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        Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi arasında protokol imzalandı

        Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Adana Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele alanında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:19 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:19
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        Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi arasında protokol imzalandı
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        Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Adana Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele alanında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni projelere kurumsal zemin kazandırmak amacıyla müdürlükte protokol imza töreni düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle değil, eğitim ve farkındalıkla da yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da imzalanan protokolün kurumlar arası işbirliğinin ötesinde, toplumsal mücadele ruhunu temsil ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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