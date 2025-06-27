Adana'da sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu
Adana'nın Karataş ilçesindeki sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu.
Adana'nın Karataş ilçesindeki sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu.
Çevredekiler, Karataş sahilindeki deniz kaplumbağasının hareketsiz olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, ölü deniz kaplumbağasını sahilden aldı.
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