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        Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 113 hap ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:11
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        Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheli kovalamacayla yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 113 hap ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi'nde şüphe üzerine 01 ALJ 401 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis, Bucak Mahallesi'nde havaya ateş açarak otomobili durdurdu.

        Araçtaki aramada, reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 113 hap, 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 28 mermi ele geçirildi.

        Polis, otomobildeki H.D, Y.A, S.Ö. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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