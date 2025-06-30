Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-30 Haziran'da 40 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 36 mermi, 5,88 gram uyuşturucu ve 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde de 137 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 43 aracı trafikten men etti.
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