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        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:59
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        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 7 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23-30 Haziran'da 40 farklı noktada uygulama yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 36 mermi, 5,88 gram uyuşturucu ve 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Trafik denetiminde de 137 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 43 aracı trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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