Adana'da alkol satış saati yasağına uymayan 64 işletmeye 32 milyon lira ceza

Bunun üzerine ekipler, ilgili tekel bayilerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı tekel bayilerinin 22.00 ile 06.00 saatlerini kapsayan alkol satış yasağına uymadığı yönünde şikayetler aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alkol satış saati yasağına uymayan 64 iş yerine 32 milyon lira ceza uygulandı.

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