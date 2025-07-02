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        Adana'da alkol satış saati yasağına uymayan 64 işletmeye 32 milyon lira ceza

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alkol satış saati yasağına uymayan 64 iş yerine 32 milyon lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:28 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:28
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        Adana'da alkol satış saati yasağına uymayan 64 işletmeye 32 milyon lira ceza
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alkol satış saati yasağına uymayan 64 iş yerine 32 milyon lira ceza uygulandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı tekel bayilerinin 22.00 ile 06.00 saatlerini kapsayan alkol satış yasağına uymadığı yönünde şikayetler aldı.

        Bunun üzerine ekipler, ilgili tekel bayilerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

        Ekiplerce, yasağa uymadığı tespit edilen 64 işletmeye 32 milyon lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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