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        Adana'da makilikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde makilikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:59
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        Adana'da makilikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde makilikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Hamdilli ve Dokuztekne mahalleleri arasındaki Çamdan mevkisinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

        Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında şu ana kadar yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

        Etli, ekiplerin, yangının ortasında kalan vatandaşa ait bir traktörü de helikopter ve arazözlerle müdahalede bulunarak kurtardığını ifade etti.

        Kaymakam Ramazan Kurtyemez de bölgeye giderek ekiplerin söndürme çalışmalarını takip etti.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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