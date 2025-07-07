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        Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:53 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:53
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        Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.E. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 2 Eylül 2024'te sanık İ.E'nin saat 03.20 sıralarında Onur Mahallesi'ndeki F.Y'ye ait müstakil evde bulunan motosiklet şarj aleti, 2 matkap ve 3 spiral taşı alarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

        Yapılan tespitler sonucunda malzemeleri İ.E'nin aldığına dair tam kanaate ulaşıldığını ifade eden savcı, sanığın "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        Savunması alınan sanık ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

        Müşteki F.Y'nin avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek cezalandırılmasını talep etti.

        Hakim, "binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan toplamda 8 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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