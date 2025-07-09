Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi
Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, buradaki kolilerde 1690 litre kaçak etil alkol buldu.
KOM ekipleri, adresteki bir kişiyi gözaltına aldı.
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