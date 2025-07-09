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        Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi

        Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:59
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        Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi
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        Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, buradaki kolilerde 1690 litre kaçak etil alkol buldu.

        KOM ekipleri, adresteki bir kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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