Adana'da başkasının tarlasını hasat ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı

Öte yandan tarla sahibi ile şüphelilerin akraba olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla C.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

İddiaya göre, Bağtepe Mahallesi'ndeki L.K'ye ait 30 dönümlük ayçiçeği tarlasına biçerdöver getiren C.K, tarlanın kendisine ait olduğunu öne sürerek hasat ettirdi.

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