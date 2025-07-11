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        Adana'da başkasının tarlasını hasat ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde başka birine ait ayçiçeği tarlasını hasat ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:19
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        Adana'da başkasının tarlasını hasat ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde başka birine ait ayçiçeği tarlasını hasat ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

        İddiaya göre, Bağtepe Mahallesi'ndeki L.K'ye ait 30 dönümlük ayçiçeği tarlasına biçerdöver getiren C.K, tarlanın kendisine ait olduğunu öne sürerek hasat ettirdi.

        Tarlasındaki mahsulü kontrol için gelen L.K, ürünlerin hasat edildiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla C.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan tarla sahibi ile şüphelilerin akraba olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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